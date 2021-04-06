منظومة رواسي لتقنية المعلومات تعلن عن تغييرات إدارية واسعة ونقل دعمها الفني إلى تركيا وأمريكا

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلنت منظومة رواسي لتقنية المعلومات عن تغييرات واسعة في هيكلها الإداري , حيث أعلن رئيس ومالك المنظومة د خالد كرمان عن تكليف الأخ/ يوسف كرمان بإدارة العملاء في فرع صنعاء وتسيير أمورها مؤقتاً.

كما أعلنت منظومة رواسي عن توقيف الإدارة المؤقتة في العاصمة صنعاء من العمل و إلغاء الأختام والأوراق الرسمية السابقة من العمل .

وأكد بيان المنظومة على نقل الدعم الفني إلى فرعي تركيا وأمريكا.

كما أوضح بيان شركة رواسي أيضا على إبقاء مكتب صنعاء كفرع للمنظومة لاستمرار خدمة العملاء داخل اليمن.

وجاءت هذه التغييرات الإدارية حسب بيان الشركة لتجنب أي تصادم مع الميليشيات وانسحاب الإدارات العليا من الواجهة بطلب من الإدارة المؤقتة للمنظومة لتسيير أعمالها وأعمال عملائها وفشل الإدارة المؤقتة من تسيير الأعمال بشكل جيد.

وأكد البيان أيضا بالقول " بعد طول الانتظار والمحاولات المستمرة من الإدارة العليا للمنظومة التعامل بكل احترافية ومهنية للمحافظة على معلومات وخدمات عملاءها واستمرار عملها، وكذلك على إبقاء المنظومة كمؤسسة يمنية خالصة بأيدي يمنية فقط، وبعد المحاولات اللامنتهية صدرت القرارات الموضحة أعلاه.

ويعد د خالد كرمان من أبرز وأشهر المبرمجين ومهندسي تقنية المعلومات على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط , وحاليا يقوم بالتدريس في جامعة بركلي خامس أفضل جامعة في العالم ,ويعكف حاليا في وضع مناهج البرمجيات لعدد من الجامعات الامريكية., حيث أظهر نبوغا وتفوقا كبيرا في مجال عمله , ما منحه فرص العمل في أعرق جامعات العالم .