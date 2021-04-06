وفاة مسئول يمني بفيروس كورونا

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تعز

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توفي اليوم الثلاثاء، وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون ،متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر محلية ان الدكتور عون توفي فجر اليوم، في مركز العزل والعناية الفائقة بالمستشفى الجمهوري بتعز، بعد نحو اسبوع من تأكد اصابته بالوباء.

وتعاني محافظة تعز، بشكل خاص، من شبه انهيار تام للمنظومة الصحية، نتيجة استمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الحوثي منذ أكثر من خمس سنوات.

ومؤخرا، مع اشتداد، وتسارع تفشي الفيروس، عانت المحافظة من نقص كبير في اسطوانات الاكسجين، حيث تهافت المواطنون على شرائها وتعبئتها من محطتي توليد الأكسجين بالمحافظة (مستشفى الثورة، ومستشفى التعاون)، اللتين تبلغ قدرتهما الأنتاجية مجتمعة ما لا يزيد عن 420 اسطوانة في اليوم.

وقدرت مصادر طبية احتياج المصاب الواحد بالفيروس، الذي وصل إلى مرحلة الانعاش بالاكسجين، إلى ما لا يقل عن اربع اسطوانات يوميا.