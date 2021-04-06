السعودية تقرر تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد وتنوه بشأن صلاة التراويح

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الثلاثاء، قرارا بتعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان.

وأصدر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

كما نص التوجيه لكل فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها.

ووفق التوجيه، تم تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم التوجيه بالتنويه بأن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة.