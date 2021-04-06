السعودية تقرر تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد وتنوه بشأن صلاة التراويح مؤسس الزينبيات ومسئول سجون النساء السرية.. معلومات عن القيادي المعاقب دوليا سلطان زابن وشهادة لإحدى الناجيات هل لفصيلة الدم والعمر ولون البشرة علاقة بزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا؟ العلم يجيب شاهد.. ظهور مختلف للواء سلطان العرادة ينال إعجاب اليمنيين ويثير غضب الخصوم بعد هلاك القيادي سلطان زابن.. أنباء عن وفاة أفراح الحرازي مسئولة سجون النساء بصنعاء وقيادات حوثية كبيرة حالتها الصحية حرجة القضاء الأردني يصدر بياناً عاجلاً بشأن القضية المرتبطة بالأمير حمزة مصر تصدر تحذيرا مهما وعاجلاً لمواطنيها المتواجدين في السعودية أول تطبيق على مواقع التواصل الإجتماعي يدفع لك أموالاً ويساعدك على الربح واشنطن تجدد الترحيب بمنخة الستودية لتشغيل محطات الكهرباء في عدن المليشيات الحوثية تعمل على تصفيات قيادات مختطفين موالين لصالح
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الثلاثاء، قرارا بتعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان.
وأصدر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.
كما نص التوجيه لكل فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها.
ووفق التوجيه، تم تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.
واختتم التوجيه بالتنويه بأن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة.