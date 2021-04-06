دراسات جديدة تكشف حقيقة علاقة فصيلة الدم والعمر ولون البشرة بزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا شاهد.. ظهور مختلف للواء سلطان العرادة ينال إعجاب اليمنيين ويثير غضب الخصوم بعد هلاك القيادي سلطان زابن.. أنباء عن وفاة أفراح الحرازي مسئولة سجون النساء بصنعاء وقيادات اخرى كبيرة في حالة حرجة القضاء الأردني يصدر بياناً عاجلاً بشأن القضية المرتبطة بالأمير حمزة مصر تصدر تحذيرا مهما وعاجلاً لمواطنيها المتواجدين في السعودية أول تطبيق على مواقع التواصل الإجتماعي يدفع لك أموالاً ويساعدك على الربح واشنطن تجدد الترحيب بمنخة الستودية لتشغيل محطات الكهرباء في عدن المليشيات الحوثية تعمل على تصفيات قيادات مختطفين موالين لصالح قرارات سعودية جديدة تخص منح تصاريح العمرة والزيارة الى مكة في رمضان لهذه الفئة فقط الجيش الوطني يعلن عن اسقاط طائرة مفخخة في سماء مأرب
تطفو الى السطح دراسات جديدة، كل يوم بشأن الإصابة بفيروس كورونا من جهة، ووجود علاقة من عدمها مع أمراض أخرى، فيما تمّ العثور على عوامل أخرى قد تزيد من احتمالية الإصابة مثل لون البشرة أو العمر.
وتوصلت دراسة علمية جديدة إلى أن فصيلة دم الشخص لا تؤثر على خطر الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، نافية بذلك صحة دراسات سابقة أشارت إلى أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
دحض نتائج دراسات سابقة
ولتأكيد صحة هذه النتائج، قام أطباء أميركيون بدراسة تحليلية لبيانات صحية لأكثر من 100 ألف شخص خضعوا لفحص كوفيد 19 في جميع أنحاء ولايات، يوتا وأيداهو ونيفادا الأميركية، في الفترة بين مارس إلى نوفمبر 2020.
إلى ذلك، كشفت الإحالات المرجعية لحالات الإصابة بكوفيد-19 التي تتضمن بيانات حول فصيلة الدم أنه لا يوجد ارتباط بينهما، ما يدحض النتائج السابقة.
لا علاقة
كذلك، كشف دكتور جيفري أندرسون، من معهد القلب بمركز إنترماونتين الطبي في مدينة سولت ليك الأميركية، في دراسة تضمنت أكثر من 11 ألف شخص أصيبوا حديثاً بفيروس كورونا، عدم العثور على أي روابط بين نظام فصائل الدم ABO من ناحية وقابلية الإصابة بالمرض أو درجة شدة الإصابة به.
وفي السياق، لم يستطع الباحثون تفسير سبب توصل الدراسات السابقة إلى استنتاجات مختلفة، لكنهم استشهدوا بالعديد من العوامل التي ربما يمكن أن تكون قد أدت إلى النتائج السابقة، من بينها الصدفة البحتة والاختلافات الجينية والجغرافيا والمتغيرات.
عوامل خطر أخرى
كما توصلت الدراسة إلى أن هناك عوامل أخرى ربما تزيد بالفعل من خطر الإصابة بكوفيد-19، من بينها العمر واللون والنوع، موضحين أن أعداداً أكبر ممن استدعت حالاتهم دخول وحدات العناية المركزة كانوا من الرجال غير البيض وكبار السن.