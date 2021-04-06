أول تطبيق على مواقع التواصل الإجتماعي يدفع لك أموالاً ويساعدك على الربح

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بدأ تطبيق "كلوب هاوس" ينتشر على مواقع التواصل، مستقطبا المزيد من المستخدمين، على الرغم من أنه حديث المولد.
وأعلن التطبيق الصوتي، أنه سيطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته دون أن يحصل هو على أي أموال نظير ذلك، مؤكدا أن جميع المستخدمين سيتمكنون تدريجيا واعتبارا من الاثنين (يوم أمس) من إرسال أموال عبر التطبيق، وذلك حسب وكالة "رويترز".
لكنه أوضح أنه "في بادئ الأمر، ستتاح خاصية تلقي المدفوعات لمجموعة اختبار صغيرة على أن تتاح بعد ذلك لآخرين"، موضحا أنه "يمكن أن يرسل المستخدمون أموالا لصناع المحتوى على كلوب هاوس ممن لديهم هذه الخاصية مفعلة من خلال الدخول على ملفهم الشخصي ثم اختيار "أرسل أموالا".
كما أوضحت شبكة التواصل الاجتماعي الصوتية، أن شريكتها سترايب لخدمات الدفع الإلكتروني ستحصل رسوما بسيطة مقابل معالجة بطاقة الائتمان أو الخصم التي سيطلب التطبيق إضافتها عند محاولة الدفع الأولى