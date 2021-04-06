المليشيات الحوثية تعمل على تصفيات قيادات مختطفين موالين لصالح

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كشف مصدر موثوق في حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، أمس (الإثنين)، ضغوطا وتهديدات تمارسها مليشيا الحوثي عليهم وجميع القيادات الموالية للرئيس السابق علي صالح في صنعاء وتطالبها بضرورة المشاركة في القتال في مأرب وتوفير الدعم والأموال.
وقال المصدر لـ«عكاظ» إن هناك عشرات المختطفين والمخفيين من أنصار حزب المؤتمر في سجون المليشيا، مضيفا أن الحوثيين يهددون قيادات الحزب بنفس المصير ويطلبون منهم المشاركة في حشد المقاتلين، ولفت إلى أن الانقلاب يهدد القيادات التي تتطرق للمعتقلين بملفات فساد يزعمون امتلاكها.
وكشف أن أكثر من 50 ناشطاً وعسكرياً جرى تصفيتهم في سجون المليشيا، آخرهم رئيس اللجنة الفنية في حزب المؤتمر بالدائرة الثامنة بالعاصمة صنعاء نبيل معياد، الذي توفي أمس الأول متأثراً بتعذيبه خلال اعتقاله.
وأكد المصدر أن المعتقلين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وبينهم نجل شقيق الرئيس السابق وابن أخيه