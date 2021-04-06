قرارات سعودية جديدة تخص منح تصاريح العمرة والزيارة الى مكة في رمضان لهذه الفئة فقط الجيش الوطني يعلن عن اسقاط طائرة مفخخة في سماء مأرب مصرع قيادات من الطراز الأول للمليشيات الحوثية من بينهم ما يسمي قائد المنطقة الرابعة في معارك مأرب هذا النوع من الفيتا مينات قاتلة وقد تعرضك للوفاة بشكل مفاجئ لذلك فكر مرتين قبل تناولها الأمير حمزة يتخذ إجراء عاجلا بعد الاجتماع مع أمراء الأسرة الهاشمية ويصدر بيانا الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات مفاجئة وقوية على تركيا وتخص هذا القطاع الهام الحوثيون يعترفون بـ مصرع احد قيادتهم المتهمة دولياً بـ إرتكاب جرائم جنسية وانتهاك اعراض النساء المكاسب الخاصة والخفية لـ«إيران والحوثي» من مبادرات السلام.. تقرير سياسي أردني يكشف حقيقة تورط «إسرائيل وإيران» في «المؤامرة»ضد بلاده كسارة«مـأرب» تبتلع المزيد من فلول «الحـوثي»
صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للضوابط التالية: من الصلاة في المسجد الحرام
أولًا:
منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).
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ثانيًا:
حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ثالثًا:
عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.
وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.