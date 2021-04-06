قرارات سعودية جديدة تخص منح تصاريح العمرة والزيارة الى مكة في رمضان لهذه الفئة فقط الجيش الوطني يعلن عن اسقاط طائرة مفخخة في سماء مأرب مصرع قيادات من الطراز الأول للمليشيات الحوثية من بينهم ما يسمي قائد المنطقة الرابعة في معارك مأرب هذا النوع من الفيتا مينات قاتلة وقد تعرضك للوفاة بشكل مفاجئ لذلك فكر مرتين قبل تناولها الأمير حمزة يتخذ إجراء عاجلا بعد الاجتماع مع أمراء الأسرة الهاشمية ويصدر بيانا الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات مفاجئة وقوية على تركيا وتخص هذا القطاع الهام الحوثيون يعترفون بـ مصرع احد قيادتهم المتهمة دولياً بـ إرتكاب جرائم جنسية وانتهاك اعراض النساء المكاسب الخاصة والخفية لـ«إيران والحوثي» من مبادرات السلام.. تقرير سياسي أردني يكشف حقيقة تورط «إسرائيل وإيران» في «المؤامرة»ضد بلاده كسارة«مـأرب» تبتلع المزيد من فلول «الحـوثي»
أعلنت قوات الجيش الوطني ، مساء الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي غرب مدينة مأرب.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش الوطني ، أن الطائرة المسيّرة الحوثية المفخخة، كانت تسعى لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة المكتظة بالمدنيين.
وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، انها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، والتي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.
إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي للجيش الوطني، مقطع فيديو يظهر فرار مسلحي ميليشيات الحوثي من جبهات القتال غربي مأرب على وقع نيران الجيش والمقاومة في المعارك المستمرة هناك.
كما أكد أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر أربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.