قرارات سعودية جديدة تخص منح تصاريح العمرة والزيارة الى مكة في رمضان لهذه الفئة فقط الجيش الوطني يعلن عن اسقاط طائرة مفخخة في سماء مأرب مصرع قيادات من الطراز الأول للمليشيات الحوثية من بينهم ما يسمي قائد المنطقة الرابعة في معارك مأرب هذا النوع من الفيتا مينات قاتلة وقد تعرضك للوفاة بشكل مفاجئ لذلك فكر مرتين قبل تناولها الأمير حمزة يتخذ إجراء عاجلا بعد الاجتماع مع أمراء الأسرة الهاشمية ويصدر بيانا الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات مفاجئة وقوية على تركيا وتخص هذا القطاع الهام الحوثيون يعترفون بـ مصرع احد قيادتهم المتهمة دولياً بـ إرتكاب جرائم جنسية وانتهاك اعراض النساء المكاسب الخاصة والخفية لـ«إيران والحوثي» من مبادرات السلام.. تقرير سياسي أردني يكشف حقيقة تورط «إسرائيل وإيران» في «المؤامرة»ضد بلاده كسارة«مـأرب» تبتلع المزيد من فلول «الحـوثي»
أفادت مصادر عسكرية لقناتي العربية والحدث أن القيادي الحوثي اللواء عبداللطيف حمود المهدي قائد ما يسمى المنطقة الرابعة للميليشيات قتل بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب في الوقت الذي أعلنت فيه ميليشيات الحوثي مساء الإثنين، أيضاً عن فاة القيادي الأمني البارز في صفوفها والمصنف على لائحة العقوبات الدولية العميد سلطان زابن بفيروس كورونا.
ونعت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، وفاة العميد سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي، الذي وافته المنية، إثر مرض عضال ألم به، وفقاً لما جاء في بيانها، دون الإفصاح عن ظروف وأسباب وفاته.
وأكدت مصادر أمنية وفاة زابن بعد صراعه مع المرض لنحو شهر كامل وسط تكتم ميليشيات الحوثي عن تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها.
وأصدر مجلس الأمن في فبراير الماضي قراره رقم 2564، والذي أضاف القيادي الحوثي سلطان زابن لقائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات عليه إلى جانب قيادات حوثية أخرى بتهمة التورط بتعذيب مدنيين.
زابن..مسؤول الزينبيات وسجون النساء السرية
تردد اسم المدعو «سلطان زابن» خصوصا في أعمال الاعتقال وخطف النساء، وإيداعهن في سجون سرية، في جريمة بشعة تتنافى مع قيم وأخلاق وعادات الشعب اليمني.
وينحدر سلطان صالح عيضة زابن من "رازح" محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، ويوصف بأنه عضو نافذ في جناح "الصقور" المتطرف الذي يقرر السواد الأعظم من نشاطات الميليشيات