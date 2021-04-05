المكاسب الخاصة والخفية لـ«إيران والحوثي» من مبادرات السلام.. تقرير سياسي أردني يكشف حقيقة تورط «إسرائيل وإيران» في «المؤامرة»ضد بلاده كسارة«مـأرب» تبتلع المزيد من فلول «الحـوثي» انطلاق حملة إلكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان تحذير من رسائل خطيرة تستهدف مستخدمي "إنستغرام" بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني هكذا ردت إيران على طلب السعودية المشاركة في مفاوضات الملف النووي السعودية تحصل على حقوق بث بطولات آسيوية مصر تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها المتواجدين في السعودية اللواء سلطان العرادة يشهد أهم وأكبر حدث علمي في تاريخ المحافظة
قال المحلل السياسي الأردني، دكتور عبد القادر النايل، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل وإيران متورطتان في المؤامرة التي قادها ولي العهد الأردني السابق لزعزعة استقرار الأردن".
وأوضح في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "تم اكشاف اتصالات لأحد ضباط الموساد بعائلة ولي العهد السابق لإخراجهم من الأردن"، مؤكدا أن "اعترافات هذا الشخص موثقة، رغم نفيه أي علاقة له مع الحكومة الإسرائيلية".
وأكد الخبير أن "الأزمة انتهت وعادت الحياة لطبيعتها وظهرت اللحمة الشعبية بكل فعالياتها بمن فيهم أحزاب المعارضة التي تبنت خيار الاصطفاف مع الوطن، ما يؤكد أن الاستقرار هو سيد الموقف حتى اللحظة بالأردن".
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أكد أن ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، تورط مع آخر في "المؤامرة" التي كانت تستهدف استقرار الأردن.
وأوضح أن ولي العهد السابق تواصل مع جهات خارجية بهدف بدء خطوات "تزعزع أمن البلاد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.