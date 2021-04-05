كسارة«مـأرب» تبتلع المزيد من فلول «الحـوثي»

الإثنين 05 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قُتِل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، بنيران أبطال الجيش، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قولة :أن مدفعية الجيش استهدفت، تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

في السياق صدت قوات الجيش، هجوما للمليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وفي محافظة الجوف.. استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم، ودمرتها.