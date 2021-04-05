المكاسب الخاصة والخفية لـ«إيران والحوثي» من مبادرات السلام.. تقرير سياسي أردني يكشف حقيقة تورط «إسرائيل وإيران» في «المؤامرة»ضد بلاده كسارة«مـأرب» تبتلع المزيد من فلول «الحـوثي» انطلاق حملة إلكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان تحذير من رسائل خطيرة تستهدف مستخدمي "إنستغرام" بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني هكذا ردت إيران على طلب السعودية المشاركة في مفاوضات الملف النووي السعودية تحصل على حقوق بث بطولات آسيوية مصر تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها المتواجدين في السعودية اللواء سلطان العرادة يشهد أهم وأكبر حدث علمي في تاريخ المحافظة
قُتِل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، بنيران أبطال الجيش، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قولة :أن مدفعية الجيش استهدفت، تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.
في السياق صدت قوات الجيش، هجوما للمليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
وفي محافظة الجوف.. استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم، ودمرتها.