انطلاق حملة إلكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان تحذير من رسائل خطيرة تستهدف مستخدمي "إنستغرام" بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني هكذا ردت إيران على طلب السعودية المشاركة في مفاوضات الملف النووي السعودية تحصل على حقوق بث بطولات آسيوية مصر تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها المتواجدين في السعودية اللواء سلطان العرادة يشهد أهم وأكبر حدث علمي في تاريخ المحافظة أزمة صافر وتصريحات الحوثي والحل الذي وافقت عليه حكومة الشرعية تفاديا للكارثة أول دولة عربية تقرر منع إقامة صلاة التراويح وتعلن عن إجراءات جديدة قوافل دعم تتدفق على جبهات مأرب
وجهت شركة "إنستغرام" تحذيراً لمستخدمي التطبيق من عملية احتيال جديدة قد يتعرضون لها.
ودعت الشركة مستخدميها إلى عدم التجاوب مع رسائل تدعي أنها"مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر في إنستغرام".
وأكدت أن هذه الرسائل تحاول سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم عن طريق تزوير"انتهاك حقوق الطبع والنشر".