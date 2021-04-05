الإثنين 05 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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وجهت شركة "إنستغرام" تحذيراً لمستخدمي التطبيق من عملية احتيال جديدة قد يتعرضون لها.

ودعت الشركة مستخدميها إلى عدم التجاوب مع رسائل تدعي أنها"مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر في إنستغرام".

وأكدت أن هذه الرسائل تحاول سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم عن طريق تزوير"انتهاك حقوق الطبع والنشر".