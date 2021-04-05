بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني

الإثنين 05 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي الأردني، عن تواصل الأمير حسن مع الأمير حمزة، موضحا أن الأمير حمزة أكد التزامه بنهج الأسرة والمسار الذي أوكله الملك لعمه.

وجاء في بيان الديوان الهاشمي أنه"في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة،

وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن". وكانت حكومة الأردن أفادت بأن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطون في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة.