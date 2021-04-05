اللواء سلطان العرادة يشهد أهم وأكبر حدث علمي في تاريخ المحافظة

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دشن محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي اليوم، المناقشة العلنية لـ 30 رسالة ماجستير علمية محكمة في مختلف التخصصات ضمن برنامج الدراسات العليا في الجامعة.
وخلال التدشين أشاد المحافظ العرادة بما حققته جامعة إقليم سبأ من إنجازات كبيرة وما خطته من خطوات علمية كبيرة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة، خلال الأربع السنوات الماضية في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها اليمن.
وعبر المحافظ العرادة عن شكره لرئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي على رعايته واهتمامه بالجامعة منذ اليوم الأول والذي يعبر عن رؤيته الثاقبة وتوجهه الجاد نحو بناء الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة ليخوض معركة بناء الوطن ويحقق أهداف التنمية المنشودة بكل كفاءة واقتدار..
وهنأ محافظ مأرب رئاسة الجامعة والباحثين بهذا الإنجاز العلمي والنوعي الكبير مجددا تأكيد دعمه للجامعة وأنشطتها وبرامجها العلمية الهادفة إلى تطوير التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته إلى الأفضل بما يلبي احتياجات الوطن ويسهم في نهضته وازدهاره في كافة المجالات.
من جانبه أوضح رئيس جامعة إقليم سبأ أ.د/ محمد القدسي أن برنامج الماجستير بدأ في جامعة إقليم سبأ قبل ثلاث سنوات واستقبل (259) باحثا وباحثة في خمسة برامج علمية في الجامعة وأن الجامعة تحتفي اليوم بمناقشة رسائل الماجستير لـ 30 باحثا وباحثة ممن استكملوا إعداد رسائلهم في عدة تخصصات. وأكد أن الجامعة عازمة على توسيع البرامج العلمية وفتح برنامج الدكتوراه وإنشاء مراكز بحثية أخرى وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية خلال الخمس السنوات القادمة.