أول دولة عربية تقرر منع إقامة صلاة التراويح وتعلن عن إجراءات جديدة

الإثنين 05 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قررت سلطنة عُمان عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، بالاضافة لتمديد اجراءات حظر التجول الليلي.

وأعلنت سلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، تمديد العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية كافة، مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة 08:00 مساءً إلى الساعة 05:00 صباحاً بدءاً من الخميس المقبل، وحتى غرة رمضان، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما قررت اللجنة العُليا المكلفة بحثِ آلية التعاملِ مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة، حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة 09:00 مساءً إلى الساعة 04:00 صباحا طوال أيام شهر رمضان.

وشملت القرارات، الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية، مثل موائد إفطار صائم، في الجوامع والمساجد، وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

كما قررت اللجنة، حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية خلال شهر رمضان، واقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط، ابتداءً من الساعة 12:00 ظهر الخميس المقبل.