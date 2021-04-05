دورة تدريبية لمنتسبات وزارة الخارجية والسفير العكبري يلقي كلمة

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القى السفير، رياض عمر العكبري، المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربي كلمة في افتتاح الدورة التدريبية التي تضم ٣٧ من منتسبات وزارة الخارجية، والتي تنظمها بالتنسيق بين المندوبية الدائمة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويحاضر في الدورة 10 محاضرين من ذوي الخبرة والكفاءة في موضوعات متنوعة.
وفي كلمته حيا السفير العكبري، نضال المرأة وتضحياتها واسهاماتها في مواجهة التحديات والمهددات المتعددة، واشار الى معاناة المرأة اليمنية جراء الويلات اليومية لحرب المليشيات الحوثية، و بلوغ معاناة الشعب حدا من الصعوبة والقسوة لا يحتمل، وعبر عن أمله ان تؤدي الضغوط الدولية الى ارغام المليشيات الحوثية على وقف فوري وشامل لاطلاق النار والعودة الى مسار التسوية السياسية بدون شروط، وولوج مرحلة جديدة عنوانها انهاء الحرب وإرساء سلام شامل وحقيقي وضرورة الوقف الفوري للمعاناة الإنسانية المتفاقمة للشعب، ووقف الحرب وإحلال السلام.
وجدد تمسك الحكومة بخيار السلام وترحيبها بالمبادرات الدولية والعربية التي كان آخرها المبادرة السعودية ( ٢٢ مارس المنصرم)، ودعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي والأشقاء في سلطنة عمان.
وأشار إلى أن المتغيرات في عالم اليوم، فرضت تطورا وتحولا جوهريين في طبيعة العلاقات الدبلوماسية الحديثة، تستدعي لمواكبتها تعزيز وتطوير المعارف والمهارات لمنتسبي الحقل السياسي والدبلوماسي.
وستمنح شهادة مشاركة للمشاركات، في نهاية الدورة التي نظمت عبر تقنية الاتصال المرئي .
وتحدثت في الدورة د. هيفاء أبو غزاله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية ، عبرت من خلالها عن سعادتها للمشاركة في إفتتاح هذه الدور التدريبية للدبلوماسيات اليمنيات والقت المحاضرة الأولى بعنوان (التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، وتمكين المرأة في مجالات ومراكز صنع القرار) .