قوافل دعم تتدفق على جبهات مأرب

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استقبلت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين، قوافل غذائية سيّرتها الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب، لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون في عدد من جبهات القتال.
وسيّرت الهيئة تلك القوافل الغذائية إلى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات، الكسارة، هيلان، والمشجح، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع عمليات الإسناد والدعم الشعبي، الذي تقدمه الهيئة للأبطال في الجيش والمقاومة المرابطين في أطراف المحافظة.
وكان في استقبال القوافل التي انطلقت من مدينة مأرب، مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة للشؤون المالية والإدارية العميد ماجد شجون، وعدد من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة الشعبية الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذا الدعم والإسناد الذي يظهر قوة التلاحم الشعبي مع الجيش والمقاومة في معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي الكهنوتي.
وأشاد العميد شجون بالتفاعل الشعبي لأبناء محافظة مأرب في إسناد الجيش والمقاومة الذين يخوضون معارك الدفاع عن الوطن والكرامة ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة إيرانيًا، معبراً عن امتنانه وشكره للهيئة الشعبية ولكل أبناء مأرب.
من جانبه، رئيس الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب، ناجي الحنيشي، أكد في حديثه أثناء استقبال القوافل، استعداد محافظة مأرب بكل أبنائها لدعم الأبطال في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لكسر تصعيد المليشيا الحوثية الكهنوتية التي باتت اليوم في رمقها الأخير.
وأوضح الحنيشي أن هذه القوافل الغذائية التي حملت شعار "معاً لدعم الدفاع عن مأرب" ليست سوى رمزية أمام كل تلك التضحيات التي يقدمها أولئك الأبطال في المعركة.