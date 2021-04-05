قوافل دعم تتدفق على جبهات مأرب شركة سعودية تحصل على الحقوق الحصرية لبث جميع مباريات البطولات الآسيوية بالأسماء.. برلمان الحوثي يسقط عضوية 44 عضوا ومحامي الرئيس السابق يهاجم نواب المؤتمر أحد ضحايا الإرهاب الحوثي.. شاهد طفل في مأرب يلفظ انفاسه الأخيرة وهو يردد #انقطع_النفس أرقام صادمة ومرعبة لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا خلال 24ساعة الأخيرة قائمة بالأرقام محدثة بأكثر الدول تضررا من بفيروس كورونا في العالم مجهولون يهاجمون مقر منظمة الإغاثة في الضالع تصريحات أمريكية مفاجئة عن النووي الإيراني تقلق إسرائيل صاروخ باليستي في حي الروضة و56 منظمة تدين الصمت الدولي تجاه استهداف النازحين في مأرب كورونا يغزو مناطق سيطرت المليشيات الحوثية وتسجيل 106إصابات جديدة بين موظفي الأمم المتحدة في صنعاء
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، أن شركة الرياضة السعودية قد حصلت على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد لمدة 4 سنوات في الفترة من عام 2021م الحالي إلى عام 2024م.
ووقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عقداً مع شركة الرياضة السعودية تمتلك الشركة بموجبه حقوق بث المباريات الرسمية داخل النطاق الجغرافي للمملكة وبشكل حصري لجميع مباريات المسابقات الآسيوية بما فيها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا.
وستقوم الشركة ببث جميع مباريات المسابقات الآسيوية من خلال منصة (GSA live) كمرحلة أولى، فيما سيتم بث المباريات فضائياً في الربع الأخير من السنة الحالية 2021 على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.
يذكر أن شركة الرياضة السعودية تأسست في منتصف 2020، وهي شركة متخصصة في مجال الإعلام الرياضي بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية.
من جهته، رحبداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بهذه الشراكة قائلاً: «إنها لحظة في غاية الأهمّية بالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فلطالما كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى دول كرة القدم، ليس فقط في الخليج والشرق الأوسط فحسب بل وفي آسيا كذلك، والآن فإنّ هذه الاتفاقية ستعطي الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية فرصة الحصول على التغطية الأفضل والأشمل لمسابقاتنا في الاتحاد الآسيوي وفق أعلى معايير الجودة والتقنية الحديثة.
وأضاف:«نحن ممتنّون لشركة الرياضة السعودية على ثقتها الكبيرة واستثماراتها في كرة القدم الآسيوية، ونتطلع للعمل معها على زيادة التطوير ورفع الاهتمام بمسابقاتنا ذات المستوى العالمي».