شركة سعودية تحصل على الحقوق الحصرية لبث جميع مباريات البطولات الآسيوية

الإثنين 05 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، أن شركة الرياضة السعودية قد حصلت على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد لمدة 4 سنوات في الفترة من عام 2021م الحالي إلى عام 2024م.

ووقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عقداً مع شركة الرياضة السعودية تمتلك الشركة بموجبه حقوق بث المباريات الرسمية داخل النطاق الجغرافي للمملكة وبشكل حصري لجميع مباريات المسابقات الآسيوية بما فيها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا.

وستقوم الشركة ببث جميع مباريات المسابقات الآسيوية من خلال منصة (GSA live) كمرحلة أولى، فيما سيتم بث المباريات فضائياً في الربع الأخير من السنة الحالية 2021 على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.

يذكر أن شركة الرياضة السعودية تأسست في منتصف 2020، وهي شركة متخصصة في مجال الإعلام الرياضي بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية.

من جهته، رحبداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بهذه الشراكة قائلاً: «إنها لحظة في غاية الأهمّية بالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فلطالما كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى دول كرة القدم، ليس فقط في الخليج والشرق الأوسط فحسب بل وفي آسيا كذلك، والآن فإنّ هذه الاتفاقية ستعطي الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية فرصة الحصول على التغطية الأفضل والأشمل لمسابقاتنا في الاتحاد الآسيوي وفق أعلى معايير الجودة والتقنية الحديثة.

وأضاف:«نحن ممتنّون لشركة الرياضة السعودية على ثقتها الكبيرة واستثماراتها في كرة القدم الآسيوية، ونتطلع للعمل معها على زيادة التطوير ورفع الاهتمام بمسابقاتنا ذات المستوى العالمي».