أرقام صادمة ومرعبة لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا خلال 24ساعة الأخيرة

الإثنين 05 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 8646 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4589540 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 8646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى 4589540 ".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر من عدد الإصابات حيث بلغ 1876 ، و50 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 707، فيما سجلت ضواحي موسكو 593 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 7052 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4211133 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 343 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 100717 شخصا.

وبدأت في روسيا، يوم 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك v" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، يوم الأربعاء الماضي، إجراء أكثر من 120.2 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا منذ تفشي الوباء