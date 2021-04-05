أرقام صادمة ومرعبة لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا خلال 24ساعة الأخيرة قائمة بالأرقام محدثة بأكثر الدول تضررا من بفيروس كورونا في العالم مجهولون يهاجمون مقر منظمة الإغاثة في الضالع تصريحات أمريكية مفاجئة عن النووي الإيراني تقلق إسرائيل صاروخ باليستي في حي الروضة و56 منظمة تدين الصمت الدولي تجاه استهداف النازحين في مأرب كورونا يغزو مناطق سيطرت المليشيات الحوثية وتسجيل 106إصابات جديدة بين موظفي الأمم المتحدة في صنعاء كيف قضى الإنقلاب على ماتبقى من رموز التعايش في عدن أزمة أردنية غير مسبوقة في تاريخ البلاد وبأسماء بارزة عقار جديد يعالج سرطان الثدي في 5دقائق فقط الرئيس الجزائري يطلق تصريحات مهمة وقوية ويكشف عن جهات تعمل لزعزعة الاستقرار في البلاد
قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا والولايات المتحدة في الصدارة أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 131.2 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.8 مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 131.212.766، وإجمالي الوفيات 2.845.462.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ555001 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 30.706.121.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ331433 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 12.984.956.
في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 204147، وإجمالي إصابات 2.250.458.
وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ164623، وإجمالي إصابات 12.485.509 وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127078، وإجمالي إصابات 4.373.798.
وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 111030 وإجمالي إصابات 3.668.264.
وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 98731، وإجمالي إصابات 4.529.576.
وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 96808 وإجمالي إصابات 4.883.174.
وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 77060 ، وإجمالي إصابات 2.896.329. تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 75698، وإجمالي إصابات 3.300.965