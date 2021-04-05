عقار جديد يعالج سرطان الثدي في 5دقائق فقط

الإثنين 05 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اعتمدت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، عقارا جديدا سيتم طرحه في الأسواق، من شأنه أن يخفض المدة التي يحتاجها المريض للحصول عليه من ساعتين إلى 5 دقائق.

السلطات الصحية في بريطانيا قالت إن "العقار الذي أطلق عليه اسم "Phesgo" سيتم تقديمه لجميع مرضى سرطان الثدي الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، وللأشخاص المصابين بسرطان الثدي الإيجابي (HER2)".

و أكدت أن العقار الجديد "يقلل بشكل كبير" من خطر الإصابة بكوفيد-19 بين مرضى السرطان، عن طريق تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه في المستشفى.

وقالت ديليث مورغان، الرئيسة التنفيذية للجمعية الخيرية لسرطان الثدي، إن "موافقة السلطات الصحية على عقار "Phesgo" كانت (أخبارا رائعة) لآلاف النساء اللائي يستفدن من طريقة علاج (أسرع وأكثر لطفا)"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ونوهت بأن تقليل الوقت عن طريق العقار يخفف الضغط على السلطات الصحية في البلاد التي تكافح ضد كوفيد-19.

سيستفيد أكثر من 3600 مريض جديد كل عام من العلاج، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

عقار ""Phesgo" مزيج جرعة واحدة من عقاقير "بيرتوزوماب مع تراستوزوماب" وكلاهما كان من الممكن إعطاؤها سابقا كحقن وريدية منفصلة.

وأكدت خدمة الصحة البريطانية، أن الدواء الجديد سيستغرق أقل من خمس دقائق للتحضير وحقنه للمريض، مقارنة بالعلاج القديم الذي كان يمنح على جرعتين ويستغرق ما يصل إلى ساعتين ونصف الساعة