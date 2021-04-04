الملك كين يرد الصاع صاعين لمحمد صلاح ..

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تقدم فريق توتنهام على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووضع المهاجم البرازيلي جولينتون فريق نيوكاسل في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 28، ورد النجم الإنجليزي هاري كين بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (30 و34)، من زمن اللقاء المقام على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل.
ورفع هاري كين رصيده إلى 19 هدفا، وتصدر ترتيب هدافي "البريمير ليغ"، ليرد الصاع صاعين لوصيفه النجم المصري محمد صلاح (18 هدفا)، الذي سجل الهدف الثالث لليفربول في مباراته أمام مضيفه أرسنال (3-0)، يوم أمس السبت، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن