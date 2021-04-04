فلكياً.. الكشف عن بداية شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

الأحد 04 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك "إبراهيم الجروان"، أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكياً لمعظم الدول يوم الثلاثاء 13 إبريل الجاري، وسيكون عيد الفطر المبارك وأول يوم من شوال الخميس 13 مايو المقبل وعليه سيكون الشهر الفضيل هذا العام 30 يوما.

وبحسب مركز الفلك الدولي فإنه في معظم الدول يسكون تحري هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 إبريل حيث أن شهر شعبان بدأ يوم الاثنين 15 مارس 2021.

ومن الدول التي ستتحرى شهر رمضان في هذا اليوم السعودية وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 إبريل.

فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 إبريل.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 إبريل، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأميركيتين. علما بأن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وحيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

إلى ذلك، أكد الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، في حديثه إلى "العربية.نت"، أن للرؤية الشرعية شروط لتكون الرؤية المقبولة، منها ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وغروب الهلال بعد غروب الشمس، وهذه الشروط يمكن حسابها بدقة وذلك لانتظام حركة الأجرام بدقة ((وكل في فلك يسبحون)).

وأضاف: "بالنظر لموعد ترائي هلال رمضان الذي سيكون حسب تقويم أم القرى يوم الأحد ٢٩ شعبان الموافق ١١ أبريل ، لا تتوفر شروط الترائي فيه لكون الهلال يولد الساعة ٥:٣٢ فجر الاثنين ٣٠ شعبان فتغرب شمس يوم ٢٩ قبل ولادة الهلال ويغرب القمر قبل الشمس فتستحيل الرؤية فيه".

وشدد بقوله: "حسب المعلومات المتوفرة من تعذر رؤية هلال شعبان يوم السبت ٢٩ رجب رغم توفر شروط الترائي فتعتبر بداية شعبان بيوم الاثنين شرعا مما يعني تقدم التقويم بيوم عن الرؤية الشرعية".

وقال: "نتوقع أن تعلن المحكمة العليا يوم الاثنين ٣٠ شعبان حسب تقويم أم القرى الموافق ٢٩ حسب الرؤية هو يوم الترائي وبذلك يكون احتمال بداية رمضان الثلاثاء أو الأربعاء، كما وتشير الحسابات الفلكية لتوفر شروط الترائي في يوم الاثنين بولادة الهلال قبل غروب الشمس، ويكون عمره في فترة الترائي الشرعي ١٣ ساعة و يمكث قرابة ٢١ دقيقة بعد غروب الشمس، وبناء على توفر شروط الرؤية رغم صعوبتها إلا أنه يتوقع بداية رمضان يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أبريل، وفي حال تعذر الرؤية سيتم المسلمون شعبان بالثلاثاء، وفق الرؤية الشرعية و تكون بداية رمضان الأربعاء.