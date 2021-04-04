وائل جسار يكشف سبب غنائه مع عمركمال وحسن شاكوش رغم رفضة المهرجانات

الأحد 04 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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رفض الفنان اللبناني، وائل جسار، الانتقادات التي وجهت إليه بعد قبوله الغناء مع المطربين المصريين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، أغنية وطنية مصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن وائل جسار، قوله، في مقابلة تلفزيونية، "إننا جميعا بشر وكل شخص له احترامه وجمهور يحبه"، مضيفا أن "مطربي المهرجانات لهم جمهور كبير يجب احترامه وعدم الانتقاص منه".

وأوضح أنه "شاركهما بعمل وطني ولا يمكن أن تطلبه مصر ويرفض أبدا، وبالتالي قرر التعاون معهما بالأوبريت دون تردد"، مؤكدا أن "عمر كمال، وحسن شاكوش طيبان ويعرفان حدودهما جيدا، ولكن ينقصهما اختيار الكلمات بشكل جيد وعدم غناء بعض الكلمات التي لا تصلح".

وأشار وائل جسار، إلى أن "الدنيا أذواق ويوجد جمهور عريض لأغاني المهرجانات على "يوتيوب"للفيديوهات"، مضيفا أنه "لا يوجد فنان يندم على بعض اختياراته في بداياته الفنية، ولكن العيب الحقيقي أن يصر علي هذه الأخطاء".

وكان المطرب اللبناني وائل جسار، نفى العام الماضي، كل ما تردد عن عزمه تقديم أغنية مهرجانات، بعد مشاركته مع حسن شاكوش وعمر كمال في أوبريت غنائي، مؤكدا أن ما جمعه بهما مناسبة وطنية، ولكنه مع احترامه لما يقدمانه، لا يستطيع تقديم أغاني المهرجانات، ومتمسك بلونه الغنائي المعروف