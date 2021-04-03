السعودية تزف بشرى سارة للراغبين في تأدية العمرة

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، بدء الاستعداد رسمياً لمرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

وكشف نائب وزير الحج عبد الفتاح مشاط، عن أن تلك الاستعدادات بدأت بتطعيم جميع العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى إجراءات استباقية سيتم العمل بها من شأنها زيادة عدد المعتمرين.

وشدد المسؤول السعودي، وفقاً لصحيفة "سبق" المحلية، على أن الهيئات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

وكانت وزارة الشؤون البلدية السعودية قد اشترطت، الأسبوع الماضي، التحصين بلقاح كورونا على العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءاً من مطلع شهر رمضان للعام الجاري، وذلك لحمايةً للصحة العامة.