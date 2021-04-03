قرار صارم تصدره الجمارك السعودية للمواطنين والمقيمين

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 341

أكدت الجمارك السعوديةاليوم، السبت، منع استيراد السيارات المستعملة، مبينة أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر" ردّت الجمارك على سؤال لأحد المواطنين بالقول: "يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير".

وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

ولفتت إلى أن الرسوم الجمركية هي 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

وفي يوليو 2020، أكدت الجمارك السعودية أن المركبات التي تجاوز موديلها 5 سنوات يمنع استيرادها إلى المملكة.

وقالت الجمارك في بيان آنذاك، إنه يمنع أيضاً استيراد المركبات (غرق أو حريق أو تلف في الهيكل).

وأشار البيان إلى السماح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن).

ويُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، كما يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس بالمملكة أو أي جهة معتمدة داخلها.

ويحق للمقيم استيراد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات، ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد، كما يمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.