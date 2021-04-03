محاولة انقلاب في دولة عربية والسلطات تبدأ حملة اعتقالات قرار صارم تصدره الجمارك السعودية للمواطنين والمقيمين التحالف يحبط هجوماً حوثياً في البحر الأحمر السعودية تضع شرطاً لعودة العلاقات مع طهران السعودية تفاجئ كل العاملين بالحرم المكي بمفاجئة سارة هلاك مجموعة حوثية حاولت التقدم بجبهة ”الكسارة“ وقوات الجيش تستولي على كل الأسلحة والذخائر «إمباكت - أس إي»يفضح الوكيل المخلص لإيران في اليمـن.. «مشكلة تلوح في الأفق بشكل كبير في الشرق الأوسط» وزير الدفاع التركي يعلن عن تحركات عسكرية داخل دولة عربية لماذا طالبت إيران بسحب استضافة ملحق أبطال آسيا من السعودية؟ انطلقت مع ساعات الفجر الأولى.. محور ”مريس“ يشن عمليات إغارة واسعة على الحوثيين بـ”دمت“ ويحقق مكاسب ميدانية واسعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، إحباط هجوم وشيك بواسطة زورق ملغم للحوثيين في جنوب البحر الأحمر.
وذكر التحالف، وفق ما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أنه دمر زورقاً مفخخاً مسيراً عن بعد تابعاً للحوثيين في ميناء الصليف غربي اليمن.
وشدد التحالف على أن الحوثيين "يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
واتهم التحالف الحوثيين باستغلال "اتفاق استوكهولم" المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أواخر عام 2018، كـ"مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".