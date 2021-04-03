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التحالف يحبط هجوماً حوثياً في البحر الأحمر

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، إحباط هجوم وشيك بواسطة زورق ملغم للحوثيين في جنوب البحر الأحمر.

 

وذكر التحالف، وفق ما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أنه دمر زورقاً مفخخاً مسيراً عن بعد تابعاً للحوثيين في ميناء الصليف غربي اليمن.

 

وشدد التحالف على أن الحوثيين "يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

 

واتهم التحالف الحوثيين باستغلال "اتفاق استوكهولم" المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أواخر عام 2018، كـ"مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".

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