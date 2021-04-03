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السعودية  تفاجئ كل العاملين بالحرم المكي بمفاجئة سارة

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلن نائب وزير الحج في السعودية عبد الفتاح مشاط، اليوم السبت، تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المسؤول السعودي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد لمرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار مشاط إلى أن السلطات السعودية وضعت الشروط الصحية الأساسية لموسم العمرة هذا العام.

وذكر نائب وزير الحج السعودي أن هناك إجراءات استباقية سيتم اتخاذها وذلك بهدف زيادة عدد القادمين لتأدية العمرة.

شدد مشاط على أن الهيئات المختصة سوف تشرف على تنفيذ القيود الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، اشترطت، الأسبوع الماضي، على العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بداية من غرة شهر رمضان للعام الجاري، بهدف حماية الصحة العامة.

وذكرت الوزارة أنه في حال عدم تلقي أي عامل في هذه الأنشطة، اللقاح، يتعين عليه إجراء فحص PCR كل أسبوع، على نفقة المنشأة التي يعمل بها، وذلك بهدف التأكد من عدم إصابته بكورونا.

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