هلاك مجموعة حوثية حاولت التقدم بجبهة ”الكسارة“ وقوات الجيش تستولي على كل الأسلحة والذخائر

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، السبت 3 أبريل/نيسان، هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة "الكسارة“ غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة تعاملت مع عناصر حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد الموقع العسكرية في جبهة الكسارة.

وأكد البيان سقوط جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما استعادت قوات الجيش كل ما بحوزة عناصر المليشيا الحوثية من أسلحة وذخائر متنوعة، كما دمّرت مدفعية الجيش الوطني طقماً حوثياً كان يحمل ذخائر.

وبالتزامن، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عددًا من الأطقم الحوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، وقتل جميع من كانوا على متنها من العناصر الحوثية.

كما استهدف طيران التحالف بغارات أخرى تجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية غرب مارب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.