انطلقت مع ساعات الفجر الأولى.. محور ”مريس“ يشن عمليات إغارة واسعة على الحوثيين بـ”دمت“ ويحقق مكاسب ميدانية واسعة عاجل: الحوثيون يستهدفون حي ”الروضة“ المكتظ بالسكان في مدينة مأرب بصاروخ باليستي وأغلب الضحايا من الأطفال الحوثيون يلاحقون الأفارقة في شوارع صنعاء ويختطفون العشرات بينهم 55 امرأة أسعار صرف العملات الآن والفارق بين صنعاء وعدن شوارع القاهرة تتزين لاستقبال موكب مهيب غير مسبوق دراسة جديدة: انتبهوا على مناعتكم المقاومة لفيروس كورونا من هذه الأطعمة الأرقام تكشف افتعال الحوثي لأزمة الوقود وحقيقة الحصار وأكثر من 70 مليار منهوبة بيان من حزب الإصلاح بشأن وضع عدن والمنحة السعودية واتفاق الرياض احتجاجات غاضبة في جامعة إب والمليشيات تختطف عددا من الطلاب دعوة لانعقاد البرلمان اليمني وانتخاب هيئة رئاسة جديدة
شنت قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، فجر اليوم السبت 3 أبريل/نيسان، هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي مدينة "دمت".
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية بمحور "مريس" هاجمت مواقع للحوثيين جنوبي مدينة "دمت" وحققت مكاسب ميدانية خلال عمليات إغارة واسعة.
وأشارت إلى أن معارك عنيفة تدور منذ فجر اليوم تكبّدت فيها مليشيات الحوثي خسائر فادحة.
في السياق أعلن الجيش الوطني، الجمعة، مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بينهم قياديان وتدمير آليات عسكرية ومنظومة اتصالات بقصف مكثف استهدف مواقع وتجمعات المليشيات، في جبهة القبيطة شمال محافظة لحج.