انطلقت مع ساعات الفجر الأولى.. محور ”مريس“ يشن عمليات إغارة واسعة على الحوثيين بـ”دمت“ ويحقق مكاسب ميدانية واسعة

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، فجر اليوم السبت 3 أبريل/نيسان، هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي مدينة "دمت".



وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية بمحور "مريس" هاجمت مواقع للحوثيين جنوبي مدينة "دمت" وحققت مكاسب ميدانية خلال عمليات إغارة واسعة.



وأشارت إلى أن معارك عنيفة تدور منذ فجر اليوم تكبّدت فيها مليشيات الحوثي خسائر فادحة.



في السياق أعلن الجيش الوطني، الجمعة، مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بينهم قياديان وتدمير آليات عسكرية ومنظومة اتصالات بقصف مكثف استهدف مواقع وتجمعات المليشيات، في جبهة القبيطة شمال محافظة لحج.