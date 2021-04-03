عاجل: الحوثيون يستهدفون حي ”الروضة“ المكتظ بالسكان في مدينة مأرب بصاروخ باليستي وأغلب الضحايا من الأطفال

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عصر اليوم السبت 3 أبريل/نيسان، حياً سكنياً مكتظ بالسكان وسط مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن) بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في أوساط المدنيين.

مصادر محلية قالت لـ”مأرب برس“، ان 5 أطفال أصيبوا بإصابات مختلفة، بعضها خطيرة، بشظايا صاروخ باليستي، أطلقته مليشيا الحوثي وسقطت بحي الروضة المكتظ بالسكان، شمال مدينة مأرب.

‏‎وأكدت المصادر ان ”استمرار تمادي الحوثيين في استهداف المدنيين نتيجة حتمية للصمت الدولي على استهدافهم المستمر للمدنيين والتي كان آخرها استهداف مخيمات النازحين بمأرب“.

وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدنيين والأعيان المدنية، بمختلف أنواع الأسلحة، إضافة إلى استهداف مخيمات النزوح بصورة مباشرة وممنهجة، أوقعت العشرات من الضحايا الشهر الماضي.