انطلقت مع ساعات الفجر الأولى.. محور ”مريس“ يشن عمليات إغارة واسعة على الحوثيين بـ”دمت“ ويحقق مكاسب ميدانية واسعة عاجل: الحوثيون يستهدفون حي ”الروضة“ المكتظ بالسكان في مدينة مأرب بصاروخ باليستي وأغلب الضحايا من الأطفال الحوثيون يلاحقون الأفارقة في شوارع صنعاء ويختطفون العشرات بينهم 55 امرأة أسعار صرف العملات الآن والفارق بين صنعاء وعدن شوارع القاهرة تتزين لاستقبال موكب مهيب غير مسبوق دراسة جديدة: انتبهوا على مناعتكم المقاومة لفيروس كورونا من هذه الأطعمة الأرقام تكشف افتعال الحوثي لأزمة الوقود وحقيقة الحصار وأكثر من 70 مليار منهوبة بيان من حزب الإصلاح بشأن وضع عدن والمنحة السعودية واتفاق الرياض احتجاجات غاضبة في جامعة إب والمليشيات تختطف عددا من الطلاب دعوة لانعقاد البرلمان اليمني وانتخاب هيئة رئاسة جديدة
استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عصر اليوم السبت 3 أبريل/نيسان، حياً سكنياً مكتظ بالسكان وسط مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن) بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في أوساط المدنيين.
مصادر محلية قالت لـ”مأرب برس“، ان 5 أطفال أصيبوا بإصابات مختلفة، بعضها خطيرة، بشظايا صاروخ باليستي، أطلقته مليشيا الحوثي وسقطت بحي الروضة المكتظ بالسكان، شمال مدينة مأرب.
وأكدت المصادر ان ”استمرار تمادي الحوثيين في استهداف المدنيين نتيجة حتمية للصمت الدولي على استهدافهم المستمر للمدنيين والتي كان آخرها استهداف مخيمات النازحين بمأرب“.
وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدنيين والأعيان المدنية، بمختلف أنواع الأسلحة، إضافة إلى استهداف مخيمات النزوح بصورة مباشرة وممنهجة، أوقعت العشرات من الضحايا الشهر الماضي.