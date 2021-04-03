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أسعار صرف العملات الآن والفارق بين صنعاء وعدن

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:

في صنعاء 

 شراء الدولار 595

بيع الدولار 600

شراء السعودي 157.40

بيع السعودي 157.90

في عدن

 شراء الدولار 865

بيع الدولار 870

شراء السعودي 228

بيع السعودي 229

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