أسعار صرف العملات الآن والفارق بين صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:
في صنعاء
شراء الدولار 595
بيع الدولار 600
شراء السعودي 157.40
بيع السعودي 157.90
في عدن
شراء الدولار 865
بيع الدولار 870
شراء السعودي 228
بيع السعودي 229