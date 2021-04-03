دراسة جديدة: انتبهوا على مناعتكم المقاومة لفيروس كورونا من هذه الأطعمة الأرقام تكشف افتعال الحوثي لأزمة الوقود وحقيقة الحصار وأكثر من 70 مليار منهوبة بيان من حزب الإصلاح بشأن وضع عدن والمنحة السعودية واتفاق الرياض احتجاجات غاضبة في جامعة إب والمليشيات تختطف عددا من الطلاب دعوة لانعقاد البرلمان اليمني وانتخاب هيئة رئاسة جديدة قرارات كويتية جديدة تخص الحظر في رمضان النجم الكروي والاسطورة ميسي يقدم 3طلبات لرئيس برشلونة للبقاء في صفوف النادي تفاصيل قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عربات في استهداف شرقي الجوف الأولى من نوعها في العالم ..ولادة طفل في العراق بثلاثة أعضاء ذكورية جبهة الكسار تحصد قيادات بارزة للمليشيات الحوثية منها قائد كتيبة التدخل السريع في مأرب
قال وزير الإعلام، معمّر الإرياني، أن المعلومات التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية، عن حجم تدفق الوقود لليمن خلال الربع الأول من العام الحالي وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تؤكد "أكذوبة الحصار".
واعتبر في سلسلة تغريدات على تويتر أن الأرقام تؤكد "وقوف الميليشيا الحوثية خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي".
كما أرفق صوراً للإحصاءات "التي نشرها المجلس الاقتصادي وتؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 مارس 2021، بلغت (105,337,778) تدفقت منها (62,451,786) إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال نفس الفترة، وبنسبة 59% من إجمالي الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية".
إلى ذلك، حصلت 40 سفينة وقود على تصاريح دخول استثنائية إلى الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث منذ نهب الحوثيين الإيرادات في المصرف المركزي بالحديدة في مايو 2020.
ونهب الحوثي أكثر من 70 مليار ريال، من إيرادات رسوم واردات الوقود، دون أن يكون لها أي أثر إنساني أو مدني على المواطنين، وفق الإرياني.
وأضاف أن التقرير الإحصائي "يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا من استخدام ميليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها".