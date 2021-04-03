احتجاجات غاضبة في جامعة إب والمليشيات تختطف عددا من الطلاب

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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اختطفت مليشيات الحوثي، طلابا في جامعة إب (وسط اليمن) بعد قمع مظاهرة احتجاجية على خلفية فرض رسوما اضافية على الطلاب.

وقال مصدر في الجامعة الحكومية لمأرب برس ان طلاب كلية الآدب احتجوا يوم الخميس على رفع رسوم تجديد البطاقة الجامعية من (3000 ريال الى 20000).

وبحسب المصدر، منع عدد من الطلاب والطالبات من الحصول على بطائقهم الجامعية كما حرموا من الامتحانات النهائية، بعد رفضهم دفع رسوم اضافية غير قانونية فرضتها قيادة الجامعة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.