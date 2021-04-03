دراسة جديدة: انتبهوا على مناعتكم المقاومة لفيروس كورونا من هذه الأطعمة الأرقام تكشف افتعال الحوثي لأزمة الوقود وحقيقة الحصار وأكثر من 70 مليار منهوبة بيان من حزب الإصلاح بشأن وضع عدن والمنحة السعودية واتفاق الرياض احتجاجات غاضبة في جامعة إب والمليشيات تختطف عددا من الطلاب دعوة لانعقاد البرلمان اليمني وانتخاب هيئة رئاسة جديدة قرارات كويتية جديدة تخص الحظر في رمضان النجم الكروي والاسطورة ميسي يقدم 3طلبات لرئيس برشلونة للبقاء في صفوف النادي تفاصيل قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عربات في استهداف شرقي الجوف الأولى من نوعها في العالم ..ولادة طفل في العراق بثلاثة أعضاء ذكورية جبهة الكسار تحصد قيادات بارزة للمليشيات الحوثية منها قائد كتيبة التدخل السريع في مأرب
دعا نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة، إلى استئناف جلسات البرلمان، لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، وذلك لاقتراب انتهاء ولاية الهيئة الحالية.
وقال باصرة، في تغريدة على 'تويتر'، إن مدة هيئة رئاسة مجلس النواب سنتان، بحسب المادة السابع عشرة من لائحة المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس النواب انتخبوا هيئة رئاسة جديدة برئاسة سلطان البركاني، وعضوية محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وعبدالعزيز جباري في أبريل 2019، ولم يعقد المجلس من وقتها أي جلسة برلمانية.