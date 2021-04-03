دعوة لانعقاد البرلمان اليمني وانتخاب هيئة رئاسة جديدة

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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دعا نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة، إلى استئناف جلسات البرلمان، لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، وذلك لاقتراب انتهاء ولاية الهيئة الحالية.

وقال باصرة، في تغريدة على 'تويتر'، إن مدة هيئة رئاسة مجلس النواب سنتان، بحسب المادة السابع عشرة من لائحة المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس النواب انتخبوا هيئة رئاسة جديدة برئاسة سلطان البركاني، وعضوية محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وعبدالعزيز جباري في أبريل 2019، ولم يعقد المجلس من وقتها أي جلسة برلمانية.