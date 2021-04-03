قرارات كويتية جديدة تخص الحظر في رمضان النجم الكروي والاسطورة ميسي يقدم 3طلبات لرئيس برشلونة للبقاء في صفوف النادي تفاصيل قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عربات في استهداف شرقي الجوف الأولى من نوعها في العالم ..ولادة طفل في العراق بثلاثة أعضاء ذكورية جبهة الكسار تحصد قيادات بارزة للمليشيات الحوثية منها قائد كتيبة التدخل السريع في مأرب الحكومة الشرعية تحذر من مخاطر قنبلة صافر وتهديد للملاحة البحرية وزير الإعلام ينشر أرقاماً تفضح المليشيات الحوثية في افتعال أزمة المشتقات النفطية صراعات المناصب السيادية تعصف بقيادات مجلسي الدولة والنواب في ليبيا وثيقة بخط ياسر عرفات تكشف عن مكان دفن جنود إسرائيليين في دمشق الجنايات الدولية ترحب بمرحلة جديدة في العلاقات مع أمريكا بعد رفع العقوبات عنها
قال مصدر حكومي كويتي إن تطبيق الحظر الكلي وارد في العشر الأواخر من شهر رمضان القادم.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى أن لجنة الاشتراطات الصحية وضعت على طاولة مجلس الوزراء، مقترحاً بتطبيق الحظر الكلي في العشر الأواخر الى ما بعد عيد الفطر.
وأوضح المصدر أن اللجنة ربطت تطبيق الحظر الكلي في مقترحها، بـ"استمرار زيادة حالات الوفاة والاصابات بفيروس كورونا، وزيادة أعداد حالات الدخول إلى العناية المركزة".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن قرار الحظر الجزئي من المفترض أن يستمر حتى 22 أبريل/ نيسان الجاري، وهو التاريخ الذي سيوافق العاشر من رمضان، وبعدها سيخضع للدراسة وفق تطورات المنحنى الوبائي في البلاد، وآخر أرقام الإصابات والوفيات وحالات دخول أجنحة العناية المركزة من مرضى كورونا.
وشدد المصدر على أنه في حال استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه حالياً، دون حصول انخفاض في الحالات بشكل تدريجي فإن المرجح أن يتم تمديد الحظر الجزئي، بعد موعد انتهائه، في 22 إبريل الجاري.
وأشار إلى أنه في حال زادت الحالات سيكون الخيار هو الحظر الكلي في العشر الأواخر من رمضان، إلى ما بعد عيد الفطر.
وأهاب المسئول الحكومي الكويتي بالجميع أن يلتزموا بالاشتراطات الصحية، لتجنيب البلاد العودة للوراء وعدم العودة للحياة الطبيعية بسبب التجمعات وعدم الالتزام.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرَّر في اجتماعه الاستثنائي أول أمس الخميس استمرارَ حظر التجول الجزئي في البلاد خلال شهررمضان، على أن تُعَدَّل مواعيده، اعتبارا من الخميس المقبل، الـ 8من إبريل/ نيسان الجاري، ليبدأ من 7 مساء حتى 5 صباحا، وبذلك تنخفض مدته ساعة واحدة لتصبح 10 ساعات بدلا من 11 حاليا