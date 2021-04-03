تفاصيل قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عربات في استهداف شرقي الجوف

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني ، مقتل وإصابة عناصر للمليشيات الحوثية، في استهداف نفذه بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني عبر حسابه على "تويتر"، إن "مليشيات الحوثيين شنوا هجوما على الجيش الوطني شرق منطقة بير المرازيق شرقي مدينة الحزم مركز الجوف"​​​.

وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم، وكبّدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

من جانبه، أفادة مصادر ميدانية " بأن "الجيش الوطني استهدف مجموعة من الحوثيين في مواقع حويشيان شرقي منطقة بير المرازيق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عربات عسكرية تابعة لهم".

وأشار إلى "تدمير ثلاث عربات تابعة للحوثيين جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصرهم في وقت سابق