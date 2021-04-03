تفاصيل قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عربات في استهداف شرقي الجوف الأولى من نوعها في العالم ..ولادة طفل في العراق بثلاثة أعضاء ذكورية جبهة الكسار تحصد قيادات بارزة للمليشيات الحوثية منها قائد كتيبة التدخل السريع في مأرب الحكومة الشرعية تحذر من مخاطر قنبلة صافر وتهديد للملاحة البحرية وزير الإعلام ينشر أرقاماً تفضح المليشيات الحوثية في افتعال أزمة المشتقات النفطية صراعات المناصب السيادية تعصف بقيادات مجلسي الدولة والنواب في ليبيا وثيقة بخط ياسر عرفات تكشف عن مكان دفن جنود إسرائيليين في دمشق الجنايات الدولية ترحب بمرحلة جديدة في العلاقات مع أمريكا بعد رفع العقوبات عنها بعد أجتماع هو الأول من نوعة اتفاق أمريكي ياباني مع كوريا الجنوبية تفاصيل هجمات حوثية مكثفة ومعارك عنيفة في ”ملبودة“ و”دش الحقون“ و”حمة الحمراء“ غربي مأرب
سجل العراق ولادة أول طفل بثلاثة أعضاء ذكورية، في حالة وصفت بأنها الاولى من نوعها في العالم.
ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية الطفل، سوى أنه كردي من دهوك يبلغ من العمر ثلاثة أشهر عندما نشرت القصة لأول مرة العام الماضي.
هذا ونشر الأطباء في شمال البلاد دراسة تشرح بالتفصيل حالة العضو الثلاثي. حيث تبين أن واحدا منها يعمل وتم إستئصال الآخرين، المرتبطين بالعضو الرئيسي من خلال عمل جراحي، بحسب ما نقل موقع "السومرية".
وقال الأطباء إن حالة واحدة من بين 5 الى 6 ملايين حالة ولادة للذكور ممكن ان تحصل، مع تسجيل نحو 100 حالة من حالات الإصابة بازدواج العضو الذكوري، في جميع أنحاء العالم