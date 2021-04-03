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الجنايات الدولية ترحب بمرحلة جديدة في العلاقات مع أمريكا بعد رفع العقوبات عنها

السبت 03 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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رحبت المحكمة الجنائية الدولية بـ"مرحلة جديدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع العقوبات عنها. موسكو - سبوتنيك.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان على تويتر: "ترحب المحكمة الجنائية الدولية بقرار الحكومة الأمريكية اليوم بإلغاء الأمر التنفيذي 13928، وإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، إلغاء العقوبات والقيود المفروضة على تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية، فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية

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