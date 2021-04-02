تفاصيل هجمات حوثية مكثفة ومعارك عنيفة في ”ملبودة“ و”دش الحقون“ و”حمة الحمراء“ غربي مأرب

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الجمعة 2 ابريل/نيسان، هجمات مكثفة شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، (شمالي شرق اليمن).

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش المسنودة برجال القبائل صدت عدة محاولات تسلل لعناصر المليشيا الحوثية صوب مواقعهم في جبهة الكسارة والمشجح وسلسلة جبال هيلان بمديرية صرواح، غربي المحافظة.

وأوضحت ان معارك عنيفة دارت بين الطرفين في مواقع "ملبودة"، "دش الحقون"، "حمة الحمراء"، ومواقع أخرى بالقرب من منطقة السويداء عقب تلك المحاولات الفاشلة والتي تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وأسرت 4 مسلحين حوثيين واستعادة رشاش مُثبت على دراجة نارية في جبهة الكسارة.

ولفتت المصادر ان قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تعزيزات عسكرية حوثية كانت قادمة إلى مواقع القتال، بالتزامن مع تبادل للقصف المدفعي والصاروخي في عدة جبهات بمديرية رحبة، وفي المواقع القريبة من مديرية جبل مراد.

ووفقاً للمصادر، فقد تزامنت المواجهات مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في جبهة الكسارة والمشجح وسلسلة جبال هيلان، أدت إلى تدمير أطقم وعربات.

وأشارت المصادر الى ان مقاتلات التحالف العربي أغارت على مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق محزام ماس، ووادي حلحلان بمديرية مدغل وفي جبهة المخدرة، التابعة لمديرية صرواح.