تفاصيل هجمات حوثية مكثفة ومعارك عنيفة في ”ملبودة“ و”دش الحقون“ و”حمة الحمراء“ غربي مأرب هكذا قصف الوليد بن طلال رئيس وزرا العراق عند زيارته للسعودية إلى ماذا تشير الدوخة المفاجئة؟ رماها أرضا تعبير عن غضبه .. بيع شارة القيادة التي رماها رونالدو بـ64 ألف يورو دراسة علمية تكشف علاقة ألعاب الموبايل وإصابة الأطفال بالصرع؟ لماذا وجه الرئيس الأمريكي بايدن ببدء انسحاب جزئي للقوات من الخليج؟ روسيا تكشف عن أهم القضايا التي ناقشها الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس بوتين الخارجية الإماراتية تصدر بيانا شديد اللهجة يستهدف الحوثيين الجيش يقدم ”تضحيات كبيرة“.. إيجاز صحفي بتفاصيل اسبوع من المعارك والانتصارات في 18 جبهة القضاء يطلب معلومات عن تركة مارادونا من 7 دول إحداها دولة خليجية
أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الجمعة 2 ابريل/نيسان، هجمات مكثفة شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، (شمالي شرق اليمن).
وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش المسنودة برجال القبائل صدت عدة محاولات تسلل لعناصر المليشيا الحوثية صوب مواقعهم في جبهة الكسارة والمشجح وسلسلة جبال هيلان بمديرية صرواح، غربي المحافظة.
وأوضحت ان معارك عنيفة دارت بين الطرفين في مواقع "ملبودة"، "دش الحقون"، "حمة الحمراء"، ومواقع أخرى بالقرب من منطقة السويداء عقب تلك المحاولات الفاشلة والتي تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وأسرت 4 مسلحين حوثيين واستعادة رشاش مُثبت على دراجة نارية في جبهة الكسارة.
ولفتت المصادر ان قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تعزيزات عسكرية حوثية كانت قادمة إلى مواقع القتال، بالتزامن مع تبادل للقصف المدفعي والصاروخي في عدة جبهات بمديرية رحبة، وفي المواقع القريبة من مديرية جبل مراد.
ووفقاً للمصادر، فقد تزامنت المواجهات مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في جبهة الكسارة والمشجح وسلسلة جبال هيلان، أدت إلى تدمير أطقم وعربات.
وأشارت المصادر الى ان مقاتلات التحالف العربي أغارت على مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق محزام ماس، ووادي حلحلان بمديرية مدغل وفي جبهة المخدرة، التابعة لمديرية صرواح.