هكذا قصف الوليد بن طلال رئيس وزرا العراق عند زيارته للسعودية

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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علق رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية.

جاء هذا في تغريدة، اليوم الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي تغريدته نشر الأمير السعودي صورة تضم لقاء الكاظمي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولقاء للكاظمي مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وكتب الأمير السعودي على الصورة: "الصورة تتحدث. العراق دولة عربية، الفرس خارج المعادلة"، الأمر الذي رأى مراقبون أنه قد يتسبب في غضب إيراني.

​ثم ذيل الملياردير السعودي الصورة بعلم العراق وكتب إلى جواره كرامة، وهو ما فعله أيضا مع العلم السعودي، وبينهما علامة تساوي (=).

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد زار السعودية أمس الأربعاء، حيث التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، وسط استقبال كبير بالطائرات الحربية والمدافع.