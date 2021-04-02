روسيا تكشف عن أهم القضايا التي ناقشها الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس بوتين

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرقا إلى موضوع "أوبك+" خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما أمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة للصحفيين ردا على سؤال حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي: "موضوع (أوبك+) تم التطرق إليه بالفعل خلال المكالمة الهاتفية، نحن نثمن التعاون المبني على الثقة والفعال مع الرياض".

وأجرى بوتين ومحمد بن سلمان أمس الخميس مكالمة هاتفية بحثا خلالها العلاقات الثنائية، وجاءت المكالمة قبل ساعات من انعقاد اجتماع لمجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق النفط.

ولم يأت ذكر "أوبك+" حين نشر نبأ المحادثة الهاتفية للمرة الأولى أمس الخميس. لكن اليوم الجمعة، قال المتحدث إن موضوع "أوبك+" كان من بين الموضوعات التي تم بحثها.

واتفقت مجموعة "أوبك+"، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين حلفاء، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، ومثلها في يونيو المقبل، ومن ثم بواقع 400 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل.