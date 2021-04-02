الخارجية الإماراتية تصدر بيانا شديد اللهجة يستهدف الحوثيين

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات المليشيات الحوثية استهداف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة حسب وصفها في مدينة خميس مشيط في السعودية، من خلال طائرتين مفخختين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة على أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي الحوثيين إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات، و"الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".