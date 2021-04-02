وفاة الصحفي عبدالقوي العزاني نائب مدير الأخبار بقناة يمن شباب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تعز

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توفي اليوم الجمعة، في محافظة تعز، الزميل الصحفي، عبدالقوي العزاني، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

ونعى اعلاميون وصحفيون في اليمن، الصحفي العزاني الذي عمل مراسلا تلفزيونيا ،وشغل قبل وفاته منصب نائب مدير الأخبار في قناة يمن شباب.

*اسرة تحرير موقع مأرب برس تتقدم بخالص العزاء لإسرة الفقيد العزاني وزملائه وجميع اصدقائه ومحبيه.