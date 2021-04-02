وفاة الصحفي عبدالقوي العزاني نائب مدير الأخبار بقناة يمن شباب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الوسط الصحفي في اليمن ينعي الزميل البكيري الذي استشهد خلال تغطيته للمعارك أميركا تعلن القبض على زوجين اثناء محاولتهما السفر الى اليمن.. من هما وما التهمة الخطيرة الموجهة لهما والعقوبة التي تنتظرهما؟ قرارات تاريخية بين تركيا وأذربيجان تدخل حيز التنفيذ بايدن يمدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بالوضع الأمني لهذه الدولة العربية تعرف على 4 أخطاء في الاستحمام قد تدمر بشرتك تفاصيل ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض في الحرم المكي ويردد عبارات لجماعات أرهابية التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة تصريحات نارية أمريكية حول الدعم للمملكة في الدفاع على أرضيها لماذا يستميت «الحوثيون» لفتح مطار «صنعاء»؟..صحفي يمني يتحدث عن السر الخفي
توفي اليوم الجمعة، في محافظة تعز، الزميل الصحفي، عبدالقوي العزاني، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.
ونعى اعلاميون وصحفيون في اليمن، الصحفي العزاني الذي عمل مراسلا تلفزيونيا ،وشغل قبل وفاته منصب نائب مدير الأخبار في قناة يمن شباب.
*اسرة تحرير موقع مأرب برس تتقدم بخالص العزاء لإسرة الفقيد العزاني وزملائه وجميع اصدقائه ومحبيه.