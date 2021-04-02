الوسط الصحفي في اليمن ينعي الزميل البكيري الذي استشهد خلال تغطيته للمعارك

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تعز

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نعى الوسط الصحفي في اليمن، اليوم الجمعة، الزميل الصحفي هشام البكيري، الذي استشهد اثناء تغطيته المعارك الدائرة في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر اعلامية إن البكيري استشهد أثناء تغطيته المعارك اليوم الجمعة، في مديرية "مقبنة"، برصاص قناصة مليشيا الحوثي.

وكان الزميل هشام البكيري يغطي المعارك التي تدور من وقت لآخر في جبهة "الأقروض"، المنطقة التي ينحدر منها، لكنه انتقل مؤخرا الى الجبهة الغربية من محافظة تعز مع اشتداد المعارك هناك.

وتقول تقارير نقابة الصحفيين اليمنيين، ان الحريات الصحافية في اليمن تعرضت لـ1250 انتهاكاً، منها 35 حالة قتل طالت صحفيين ومصورين منذ بدء الحرب، وهو ما يوضح أنهم يعملون في بيئة مليئة بالمخاطر وغير آمنة، وتجعلهم هم وأسرهم تحت الخطر.

اما منظمة "مراسلون بلا حدود"، فتشير الى ان جماعة الحوثي تظل أكثر عداء تجاه الصحفيين.

والصحفي هشام البكيري هو شقيق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، نبيل البكيري، وقد نعى البكيري شقيقه هشام بكلمات مؤثرة على صفحته في فيسبوك.

*اسرة تحرير موقع مأرب برس تتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل البكيري وزملائه الصحفيين وجميع اصدقائه ومحبيه.