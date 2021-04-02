وفاة الصحفي عبدالقوي العزاني نائب مدير الأخبار بقناة يمن شباب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الوسط الصحفي في اليمن ينعي الزميل البكيري الذي استشهد خلال تغطيته للمعارك أميركا تعلن القبض على زوجين اثناء محاولتهما السفر الى اليمن.. من هما وما التهمة الخطيرة الموجهة لهما والعقوبة التي تنتظرهما؟ قرارات تاريخية بين تركيا وأذربيجان تدخل حيز التنفيذ بايدن يمدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بالوضع الأمني لهذه الدولة العربية تعرف على 4 أخطاء في الاستحمام قد تدمر بشرتك تفاصيل ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض في الحرم المكي ويردد عبارات لجماعات أرهابية التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة تصريحات نارية أمريكية حول الدعم للمملكة في الدفاع على أرضيها لماذا يستميت «الحوثيون» لفتح مطار «صنعاء»؟..صحفي يمني يتحدث عن السر الخفي
نعى الوسط الصحفي في اليمن، اليوم الجمعة، الزميل الصحفي هشام البكيري، الذي استشهد اثناء تغطيته المعارك الدائرة في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز.
وقالت مصادر اعلامية إن البكيري استشهد أثناء تغطيته المعارك اليوم الجمعة، في مديرية "مقبنة"، برصاص قناصة مليشيا الحوثي.
وكان الزميل هشام البكيري يغطي المعارك التي تدور من وقت لآخر في جبهة "الأقروض"، المنطقة التي ينحدر منها، لكنه انتقل مؤخرا الى الجبهة الغربية من محافظة تعز مع اشتداد المعارك هناك.
وتقول تقارير نقابة الصحفيين اليمنيين، ان الحريات الصحافية في اليمن تعرضت لـ1250 انتهاكاً، منها 35 حالة قتل طالت صحفيين ومصورين منذ بدء الحرب، وهو ما يوضح أنهم يعملون في بيئة مليئة بالمخاطر وغير آمنة، وتجعلهم هم وأسرهم تحت الخطر.
اما منظمة "مراسلون بلا حدود"، فتشير الى ان جماعة الحوثي تظل أكثر عداء تجاه الصحفيين.
والصحفي هشام البكيري هو شقيق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، نبيل البكيري، وقد نعى البكيري شقيقه هشام بكلمات مؤثرة على صفحته في فيسبوك.
*اسرة تحرير موقع مأرب برس تتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل البكيري وزملائه الصحفيين وجميع اصدقائه ومحبيه.