قرارات تاريخية بين تركيا وأذربيجان تدخل حيز التنفيذ بايدن يمدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بالوضع الأمني لهذه الدولة العربية تعرف على 4 أخطاء في الاستحمام قد تدمر بشرتك تفاصيل ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض في الحرم المكي ويردد عبارات لجماعات أرهابية التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة تصريحات نارية أمريكية حول الدعم للمملكة في الدفاع على أرضيها لماذا يستميت «الحوثيون» لفتح مطار «صنعاء»؟..صحفي يمني يتحدث عن السر الخفي دراسة جديدة تكشف عن فيتامين يساعد الإنسان على حفظ وتذكر المعلومات تقرير يكشف النتائج الأولية للتحقيق في حادثة السفينة الجانحة بقناة السويس أمريكا ترد رسميا على أنباء سحب قواتها من الخليج
دخل اليوم الخميس، قرار استخدام البطاقات الشخصية "الهويات"، للتنقل بين تركيا وأذربيجان، حيز التنفيذ، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.
وهنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر"، مواطني البلدين بدخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ،
وقال: "اعتبارا من اليوم بات بالإمكان السفر إلى أذربيجان باستخدام البطاقة الشخصية فقط".
وبموجب الإجراء الجديد بات بإمكان مواطني تركيا وأذربيجان التنقل بين البلدين باستخدام البطاقات الشخصية "الهويات" بدل جوازات السفر، والإقامة لمدة 90 يوما دون الحاجة للحصول على تأشيرة.
يذكر أن تركيا وأذربيجان وقعتا على بروتوكول بشأن السفر بين البلدين باستخدام البطاقات الشخصية في 10 ديسمبر 2020، بالعاصمة باكو