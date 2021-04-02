تفاصيل ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض في الحرم المكي ويردد عبارات لجماعات أرهابية

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، ضبط شخص يحمل سلاحاً أبيض داخل المسجد الحرام.

وأوضحت، في بيان، أن قوة أمن الحرم المكي رصدت شخصاً يحمل سلاحاً أبيض، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية، بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.

وأضافت الشرطة: «تم على الفور ضبطه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه»