تفاصيل ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض في الحرم المكي ويردد عبارات لجماعات أرهابية

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، ضبط شخص يحمل سلاحاً أبيض داخل المسجد الحرام.
وأوضحت، في بيان، أن قوة أمن الحرم المكي رصدت شخصاً يحمل سلاحاً أبيض، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية، بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.
وأضافت الشرطة: «تم على الفور ضبطه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه»