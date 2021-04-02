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التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيارتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف في تصريحات له، إلى استمرار المحاولات العدائية من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أن قواته المشتركة ستتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بشدة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، والتي تعتبر (جرائم حرب) تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

وجدد العثيمين تأكيد وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها

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