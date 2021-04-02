تصريحات نارية أمريكية حول الدعم للمملكة في الدفاع على أرضيها

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، دعم الولايات المتحدة الأميركية للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية.
ودعا كيربي في مؤتمر صحافي، اليوم (الجمعة) ميليشيا الحوثي، إلى وقف هجماتها والعمل على تحقيق حل سياسي.
وعن التهديدات الإيرانية، أشار كيربي إلى أن الإدارة الأميركية تدرك أن إيران لا تزال تشكل تهديداً لجيرانها ومصالح الأمن القومي الأميركي بالمنطقة.
وأضاف أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لايزال موجوداً، مؤكداً أن دعم إيران المستمر للجماعات الإرهابية في المنطقة يمثّل مشكلة، وقد تسارع من نواحٍ كثيرة، مما يهدد المصالح الأميركية، ومصالح حلفائها في المنطقة.