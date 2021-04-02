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تصريحات نارية أمريكية حول الدعم للمملكة في الدفاع على أرضيها

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، دعم الولايات المتحدة الأميركية للمملكة في الدفاع عن ‏أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية‎.

‏ ودعا كيربي في مؤتمر صحافي، اليوم (الجمعة) ميليشيا الحوثي، إلى وقف هجماتها والعمل على تحقيق حل ‏سياسي‎.

‏ وعن التهديدات الإيرانية، أشار كيربي إلى أن الإدارة الأميركية تدرك أن إيران لا تزال تشكل تهديداً لجيرانها ‏ومصالح الأمن القومي الأميركي بالمنطقة‎.

‏ وأضاف أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لايزال موجوداً، مؤكداً أن دعم إيران المستمر للجماعات ‏الإرهابية في المنطقة يمثّل مشكلة، وقد تسارع من نواحٍ كثيرة، مما يهدد المصالح الأميركية، ومصالح حلفائها ‏في المنطقة‎.‎

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