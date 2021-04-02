لماذا يستميت «الحوثيون» لفتح مطار «صنعاء»؟..صحفي يمني يتحدث عن السر الخفي

الجمعة 02 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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تتشبث مليشيات الحوثي الإرهابية وكلاء طهران في اليمن بضرورة فتح مطار صنعاء الدولي كشرط اساسي قبل البحث في تفاصيل إبرام أي اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة فيما بينها والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وعن الأسرار الخفيفة التي تقف وراء استماته مليشيات الحوثي الانقلابية في فتح مطار صنعاء تحدث رئيس تحرير موقع «مأرب برس» الصحفي اليمني أحمد عايض على أن السر وراء ذلك هو طمع المليشيات في فتح المطارات لتسهيل دخول الخبراء الايرانيين والمليشيات الشيعية من إيران والعراق وكل مناطق الشيعة الى اليمن على غرار ما صنعت إيران في سوريا والعراق"

وأوضح الصحفي أحمد عايض في مداخلة تليفزيونية مع قناة بلقيس في برنامج "المساء اليمني" تابعها محرر «مأرب برس»بأن المليشيات الحوثية تعيش حالياً أزمة تجنيد غير مسبوقة في صفوفها نتيجة تصاعد وتيرة الغضب الشعبي ضدها وكذا تنامي الرفض المجتمعي لاستكمال مشروع إيران في اليمن"